Griezmann: "Si no ganamos la final me gustaría quedarme dormido el lunes"

El internacional franc√©s Antoine Griezmann dijo que si no ganan la final este domingo contra Espa√Īa (20.45 horas) con el juego en t√≠tulo de la Liga de Naciones, le gustar√≠a quedarse "dormido" el pr√≥ximo lunes para no tener que aguantar a Koke durante el entrenamiento del Atl√©tico de Madrid.

"Es una selecci√≥n que la conocemos un poco m√°s que a B√©lgica y tambi√©n est√° ese aspecto de volver a Espa√Īa si hemos perdido. ¬°Tengo que volver a casa habiendo ganado", dijo entre risas en una entrevista a 'L'Equipe'. "Nosotros vamos a correr m√°s y vamos a hacer el doble de lo que hagan ellos", espet√≥ el colchonero.

"Al principio va a ser raro, con Koke estamos todo el tiempo juntos (en el Atl√©tico), en el vestuario o en casa, pero a los cinco minutos nos olvidamos de todo y empieza el partido. Pero tenemos que ganar, de lo contrario, tendr√© a Koke que me pinchar√° todos los d√≠as. Si no ganamos me gustar√≠a quedarme dormido el lunes", a√Īadi√≥.

Preguntado por la semifinal ante Bélgica, Griezmann dijo que les vendrá "bien" para el futuro. "Puede ser un detonante, sobre todo tras el fracaso de la Eurocopa. Jugamos una gran segunda parte y esto nos hizo bien. En el vestuario hubo gritos por todos los lados", desveló.

"Arreglamos dos o tres cosas tácticamente, después de que "Piochy" (Paul Pogba) subiera el tono, pero es más el hecho de haber presionado lo suficiente, de quedarse atrás uno contra uno y haber sido fuerte en los duelos. Eso fue lo que marcó la diferencia. Y con el balón técnicamente fuimos mejores al encontrar a Benzema) y Mbappé), que marcaron la diferencia.

En relaci√≥n a qu√© necesita para mejorar sus prestaciones en ataque, Griezmann afirm√≥ que depende de √©l. "Tambi√©n tengo que encontrarlos m√°s, pero este jueves lo hicimos bien juntos. Depende de nosotros dar las mejores condiciones. Mbapp√© y Benzema ayer fueron extraordinarios, lo hicieron genial. ¬°Que hagan lo mismo el domingo! Creo que tenemos las armas para hacer da√Īo a Espa√Īa", a√Īadi√≥.

En otras cuestiones, el atacante colchonero fue comprensivo con su compa√Īero Mbapp√© tras una semana donde ha vuelto a ser protagonista por sus declaraciones. "Entiendo un poco ese sentimiento. Tenemos la suerte de contar con √©l, sabemos que es un jugador 'top' que lo va a ganar todo. Se espera que marque cuatro o cinco goles en cada partido. Lo que hace a su edad (22) es extraordinario. No fue su culpa que nos eliminaran de la Eurocopa. Estoy seguro de que si le damos confianza y alegr√≠a habr√° m√°s partidos como el de ayer", finaliz√≥.