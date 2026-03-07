Griezmann "va a seguir" en el Atlético a pesar de la opción de la MLS, dice Alemany

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, afirmó este sábado que el delantero Antoine Griezmann seguirá en el club colchonero a pesar de la opción de fichar por Orlando City, de la Major League Soccer norteamericana.

El nombre de Griezmann, de 34 años, ha sonado en los medios como posible fichaje del club de Florida antes de que se cierre la ventana de fichajes de la MLS a finales de marzo, pero los últimos rumores apuntaban a que se quedará en la capital de España, entre otros motivos para disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

"Me mantengo en lo mismo, tiene contrato con nosotros, va a seguir con nosotros", declaró Alemany ante el micrófono de Movistar antes del partido de Liga Atlético de Madrid-Real Sociedad este sábado en el Metropolitano.

"Está teniendo un rendimiento espectacular y esto es lo más importante. Va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más", agregó.

Griezmann, campeón del mundo con Francia en 2018, tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2027.

Pero el delantero ha mostrado en más de una ocasión su admiración por la cultura estadounidense y desde hace tiempo se baraja su posible llegada a la MLS.

Orlando City posee los "derechos de descubrimiento" de Griezmann, un mecanismo de la MLS que otorga a un equipo la prioridad para negociar el traspaso de un jugador, según contó la semana pasada a la AFP una fuente cercana a las conversaciones.

Griezmann fue suplente este sábado en el partido ante su antiguo equipo.

Su entrenador Diego Simeone había dicho anteriormente que el francés debía elegir lo que más le conviniese, pero expresó su deseo de que el delantero se quedara y disputara la final de Copa.

Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético (210 goles), no gana un título con los rojiblancos desde 2018, antes de su desafortunado paso por el FC Barcelona y su posterior regreso.