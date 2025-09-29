Grifols crea una comisión de Estrategia para asesorar a su consejo de administración

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Grifols ha acordado crear una Comisión de Estrategia encargada de apoyar al consejo de administración de la empresa catalana mediante recomendaciones sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, conforme a lo previsto en sus normas internas y en el reglamento específico de dicho comité, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el máximo órgano de gobierno de la empresa de hemoderivados ha decidido, en sus reuniones del 25 y 26 de septiembre de 2025, "crear una Comisión de Estrategia con un rol de asesoramiento y con el objetivo principal de asistir al consejo de administración y formularle propuestas sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, con las competencias descritas en el reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols y en el propio reglamento de la Comisión de Estrategia".

La Comisión de Estrategia de Grifols estará integrada por Anne-Catherine Berner como presidenta independiente; Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones, vocal independiente; Tomás Dagá Gelabert, en calidad de vocal de la categoría de otros externos; Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu, ambos con la condición de dominicales, junto con Núria Martín Barnés, que ejercerá como secretaria sin formar parte del órgano.

La empresa también ha indicado que modificará e incluirá determinados artículos del reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols, con el fin de regular las competencias de la nueva Comisión de Estrategia.

El nuevo texto refundido del reglamento de funcionamiento interno del consejo de administración de Grifols se comunicará a la CNMV a través del correspondiente trámite habilitado a tal efecto y se encuentra disponible en la página web corporativa de Grifols.

Asimismo, será presentado en el Registro Mercantil de Barcelona para su inscripción y se informará del mismo en la próxima junta general de accionistas de Grifols.