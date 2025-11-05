Grifols eleva un 11,2% el ebitda en términos ajustados en el tercer trimestre

4 nov (Reuters) - Grifols, SA:

* Ingresos netos 3T 1.870 millones de euros

* Beneficio neto 3T 127 millones de euros

* EBITDA ajustado 3T 482 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,8% a tipo de cambio constante (CC)

* Mejora las previsiones de ingresos y reafirma el EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal 2025, ambas calculadas al tipo de cambio previsto

* Afirma que, suponiendo que se mantengan los tipos de cambio actuales para el resto del año, el impacto negativo del tipo de cambio sobre el EBITDA ajustado para todo el año se estima en unos 70 millones de euros

* Mejora de las previsiones de FCF antes de fusiones, adquisiciones y dividendos

* Ratio de apalancamiento 3T 5,1 frente a 5,2 en 2T 2025 y 6,1 en 3T 2024

