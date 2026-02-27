Grifols prevé un aumento de un 25% en el ebitda de 2026 al priorizar la rentabilidad

BARCELONA, 26 feb (Reuters) - La empresa sanitaria Grifols anunció el jueves que espera que sus beneficios de explotación crezcan más de un 25% en 2026 y que seguirá reduciendo su deuda.

Grifols, que fabrica medicamentos a partir de plasma sanguíneo, ha perdido alrededor del 24% de su valor de mercado desde enero de 2024, cuando Gotham City Research, un fondo de venta en corto, publicó varios artículos en los que acusaba a Grifols de exagerar sus beneficios y subestimar su deuda, algo que Grifols niega. La empresa ha emprendido acciones legales contra el fondo.

La empresa dijo que prevé que sus beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) crezcan más de un 25% este año, hasta situarse entre 1.950 y 1.980 millones de euros, y que el flujo de caja libre sea de al menos 500 millones de euros (US$588,80 millones).

"Nuestra dirección para 2026 es clara. Centraremos conscientemente nuestro crecimiento en dar prioridad al rendimiento, la generación de flujo de caja y seguir reduciendo la tasa de deuda", dijo el consejero delegado Nacho Abia en una conferencia con analistas, y añadió que Egipto y Canadá serían mercados clave para la empresa.

La empresa registró un beneficio de 402 millones de euros (US$473,96 millones) en 2025, más del doble que el año anterior, pero por debajo de las expectativas de los analistas, que en una encuesta de LSEG pronosticaban un beneficio neto de 427 millones de euros.

Los ingresos crecieron un 7% interanual hasta alcanzar los 7.500 millones de euros, mientras que el ebitda ajustado ascendió a 1.825 millones de euros, según la empresa, cifras que coincidieron con las expectativas de los analistas.

Grifols dijo que superó sus previsiones de flujo de caja libre, que ascendió a 468 millones de euros, excluyendo cualquier actividad de fusión y adquisición.

La deuda neta se redujo a 8.800 millones de euros en el último trimestre de 2025, con un ratio de 5,2 veces el ebitda del año pasado, frente a las 5,6 veces de 2024.

(1 dólar = 0,8492 euros)