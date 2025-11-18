Grifols recibe la aprobación para ampliar el uso de THROMBATE III a pacientes pediátricos en EEUU
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
18 nov (Reuters) - Grifols SA:
* SE AMPLÍA LA INDICACIÓN DE THROMBATE III EN EEUU, LO QUE REFUERZA LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
* LA AMPLIACIÓN DE LA INDICACIÓN DE THROMBATE III CONFIRMA QUE PUEDE UTILIZARSE DE FORMA SEGURA Y EFICAZ EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DEFICIENCIA HEREDITARIA DE ANTITROMBINA (DHA), UNA POBLACIÓN DE PACIENTES POCO FRECUENTE
* LA APROBACIÓN DE LA FDA SE HA BASADO EN LA EXTRAPOLACIÓN DE DATOS PRESENTADOS DE DOS ENSAYOS CLÍNICOS EN PACIENTES ADULTOS, ABORDANDO LAGUNAS CRÍTICAS EN LA COMPRENSIÓN CLÍNICA Y EL TRATAMIENTO DE LA DHA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Fuente de la información: https://tinyurl.com/bdfdutrn
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Más leídas
- 1
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 2
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
- 3
El futuro de la Corte: el nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
- 4
Decreto: Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado