Grifols recibe la aprobación para ampliar el uso de THROMBATE III a pacientes pediátricos en EEUU

18 nov (Reuters) - Grifols SA:

* SE AMPLÍA LA INDICACIÓN DE THROMBATE III EN EEUU, LO QUE REFUERZA LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

* LA AMPLIACIÓN DE LA INDICACIÓN DE THROMBATE III CONFIRMA QUE PUEDE UTILIZARSE DE FORMA SEGURA Y EFICAZ EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DEFICIENCIA HEREDITARIA DE ANTITROMBINA (DHA), UNA POBLACIÓN DE PACIENTES POCO FRECUENTE

* LA APROBACIÓN DE LA FDA SE HA BASADO EN LA EXTRAPOLACIÓN DE DATOS PRESENTADOS DE DOS ENSAYOS CLÍNICOS EN PACIENTES ADULTOS, ABORDANDO LAGUNAS CRÍTICAS EN LA COMPRENSIÓN CLÍNICA Y EL TRATAMIENTO DE LA DHA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Fuente de la información: https://tinyurl.com/bdfdutrn

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

