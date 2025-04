grifols sube en bolsa tras la reanudación de las negociaciones para su adquisición

(Añade la reacción del precio de las acciones, párrafos 1 y 2, cambio de titular)

MADRID, 2 abr (Reuters) -

Las acciones de Grifols se disparaban el miércoles por la mañana después de que el sitio web de noticias El Confidencial informara de que el fondo canadiense Brookfield ha reanudado las conversaciones de adquisición con la empresa farmacéutica española.

Las acciones de Grifols subían un 12,7%, a 9,17 euros a las 0822 GMT, mientras que el índice IBEX 35 se mantenía

casi sin cambios

.

Brookfield se ha puesto en contacto con la familia Grifols y está considerando hacer una oferta que valore la empresa en 7.000 millones de euros (7.550 millones de dólares), dijo El Confidencial, que añadió que el fondo de inversión está siendo asesorado por Morgan Stanley. Brookfield retiró una oferta no vinculante en noviembre que valoraba Grifols en 6.700 millones de euros, después de que la dirección de la farmacéutica rechazara la oferta por considerarla demasiado baja y recomendara a los accionistas que mantuvieran sus acciones. La familia Grifols, principal accionista de la empresa, no quiso hacer comentarios. Los representantes de Brookfield y Morgan Stanley no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

