Grifols sufre en bolsa por el tipo de cambio y retrasos en materialización de proyectos

Las acciones de la empresa farmacéutica española Grifols

caen alrededor de un 5%, y los analistas apuntan a los vientos de contra por el tipo de cambio y los retrasos en proyectos en desarrollo

Banco Sabadell y Capital Markets destacan los buenos resultados trimestrales de Grifols, pero señalan que las presiones del tipo de cambio y retrasos en proyectos son los responsables de un rendimiento de la acción el miércoles

Grifols señala en su informe que estima un efecto negativo de 70 millones de euros de las divisas sobre el EBITDA ajustado del ejercicio fiscal 2025.

También actualizó su solicitud de permiso a la FDA (la agencia reguladora de los alimentos, cosméticos y productos sanitarios en EEUU) para vender su tratamiento de fibrinógeno, y se espera una decisión para finales de diciembre

J.P.Morgan señala impulsado por el crecimiento de Biopharma, y un ratio de apalancamiento estable en 4,2x, pero prevé un recorte del 2% de la media de las previsiones sobre ingresos y beneficios debido al impacto del tipo de cambio y a los retrasos en la cartera de productos en desarrollo

Aunque Grifols no ha dado una orientación sobre el impacto del tipo de cambio en los ingresos, podría ser de unos 200 millones de euros, añade JPM

El valor, que cotiza a su precio más bajo desde julio, se encamina a su mayor caída en un día desde abril

(Información de Mireia Merino, edición en español de Jorge Ollero Castela)