Grimsby multado por alinear a jugador inelegible en histórica victoria contra Man United

LONDRES (AP) — Grimsby Town ha sido multado con 20.000 libras (US$26.750) por alinear a un jugador no elegible en su histórica victoria contra el Manchester United la semana pasada.

El equipo de cuarta división produjo una de las mayores sorpresas en el fútbol inglés al eliminar al United de la Copa de la Liga Inglesa tras una tanda de penaltis.

Sin embargo, ha surgido que el jugador de Grimsby, Clarke Oduor, no era elegible para jugar porque no había sido registrado a tiempo para participar en el partido de la segunda ronda.

La Liga de Fútbol Inglesa dijo que había emitido una multa el martes, de la cual US$13.375 estarán suspendidos hasta el final de la temporada.

Oduor fue registrado un minuto después del plazo el día antes del partido, que terminó en un empate 2-2, con Grimsby ganando 12-11 en la tanda de penaltis.

"La directiva del club informó sobre la infracción al descubrirla el día después de que se completara el encuentro", dijo la Liga.

Añadió que la infracción no fue deliberada y que no hubo "intención de engañar o confundir" por parte de Grimsby.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.