"Gringos go home", responde ministro de Colombia sancionado por EE.UU.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, dijo el viernes a Estados Unidos que "su lucha antidrogas es una farsa armamentista" y les pidió "irse a casa" tras recibir sanciones del gobierno de Donald Trump que adelanta una incursión militar en el Caribe.

El Departamento de Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras contra el presidente izquierdista Gustavo Petro, su esposa, uno de sus hijos y el ministro que es su mano derecha, en medio de la peor crisis entre países históricamente aliados.

"Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante (...) Gringos go home", dijo Benedetti en X.

