Gripe aviar habría matado a cientos de crías de foca en una isla subantártica

Por Peter Hobson y Renju Jose

CANBERRA/SIDNEY, 24 oct (Reuters) - Científicos australianos encontraron cientos de crías de foca muertas en la isla de Heard, en el subantártico, con signos que sugieren que murieron debido a un brote de gripe aviar que ha afectado a la mayor parte del planeta, informaron el viernes las autoridades.

La cepa de gripe aviar H5N1 se ha extendido por las poblaciones de aves silvestres y mamíferos desde 2021, matando a millones e infectando a granjas avícolas y lecheras e incluso a algunos trabajadores agrícolas.

"En este momento no es una detección confirmada", dijo el departamento de agricultura de Australia en un comunicado, añadiendo que enviaría muestras de las focas muertas a Australia para su análisis.

Dado que el virus ya se ha detectado en las cercanas islas francesas de Kerguelen y Crozet, los síntomas compatibles con la gripe aviar H5 en la fauna salvaje de la isla de Heard no eran inesperados, añadió el ministerio.

Fuera de las rutas migratorias de grandes aves como los gansos, que propagan la infección, Australia es el único continente libre del virus altamente contagioso. Pero una mayor propagación a través de la Antártida podría aumentar el riesgo de infección desde el sur.

La isla Heard sería lo más lejos que ha llegado la gripe en la Antártida desde que llegó de Sudamérica en 2023.

Formada por un volcán de 2745 metros que surge del mar a más de 4000 km al suroeste de Perth y a 1700 km al norte de la Antártida, es un lugar de cría para grandes poblaciones de pingüinos, focas y aves marinas.

Los científicos de la División Antártica de Australia que pasaron allí 10 días encontraron animales sanos hasta que al final de su viaje se toparon con cientos de crías de elefante marino muertas, dijo Julie McInnes, una de sus ecologistas.

"Era una proporción significativa de las crías en esa sección (de playa)", dijo McInnes, que estaba en el viaje.

No está claro si el virus se extenderá a otras zonas o especies de la isla, y los investigadores volverán a visitarla a finales de año, añadió.

El Ministerio de Agricultura dijo que la confirmación de la gripe aviar no aumentaría sustancialmente el riesgo de propagación a Australia.

Australia se ha estado preparando para la llegada de la gripe aviar H5N1, reforzando la bioseguridad en las granjas, realizando pruebas a las aves costeras para detectar la enfermedad, vacunando a las especies vulnerables y preparando planes de respuesta. (Reporte de Peter Hobson en Canberra y Renju Jose en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)