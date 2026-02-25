Gripe aviar, Uruguay declara la emergencia sanitaria

El Ministerio de Agricultura y Pesca emitió un comunicado oficial: "El ministerio decidió declarar emergencia sanitaria en todo el país tras la detección de influenza aviar altamente patógena H5 en especies silvestres".

Para frenar la propagación, las autoridades ordenaron la restricción de todos los movimientos dentro del país de aves de corral no monitoreadas.

Las nuevas disposiciones exigen que las aves domésticas se alojen en instalaciones cerradas y cubiertas. Además, se suspendieron preventivamente todas las ferias y exposiciones avícolas.

El ministerio tranquilizó a la población aclarando que "la enfermedad no se transmite por el consumo de carne ni huevos de aves de corral".

Finalmente, se solicitó a los productores intensificar la desinfección, usar ropa de trabajo exclusiva y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades competentes, evitando manipular animales enfermos (ANSA).