Grisham ayuda a que Yankees arrollen 10-2 a Medias Blancas para hilar sexto triunfo

CHICAGO (AP) — Trent Grisham conectó un grand slam, Carlos Rodón lanzó seis entradas con eficacia y los Yankees de Nueva York apalearon el viernes 10-2 a los Medias Blancas de Chicago para hilvanar su sexta victoria, su mejor racha de la temporada.

Anthony Volpe también conectó un jonrón e impulsó tres carreras por Nueva York, que mejoró su posición en la apretada División Este de la Liga Americana. Austin Wells y Ben Rice conectaron sendos sencillos impulsores, y Jazz Chisholm Jr. recibió dos bases por bolas además de anotar dos carreras.

Los Yankees (75-60) se colocaron en el segundo lugar de la división, medio juego por delante de Boston y a tres de Toronto. Los Medias Rojas perdieron 4-2 ante Pittsburgh, y los Azulejos cayeron 7-2 con Milwaukee.

Rodón (15-7) permitió una carrera y siete hits para agenciarse su cuarta victoria consecutiva. Fue la primera apertura del zurdo en el Rate Field desde que dejó a los Medias Blancas como agente libre después de la temporada 2021.

Chase Meidroth aportó dos hits a la causa de Chicago, incluyendo un sencillo impulsor. Los Medias Blancas superaron a los Yankees en hits 12-7 pero dejaron a 11 corredores en base y sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Grisham conectó un cuadrangular por tercer juego consecutivo, con dos outs en la cuarta entrada contra el venezolano Yoendrys Gómez (3-2) para el cuarto grand slam en su carrera y el número siete de Nueva York en la temporada.

En sus últimos 10 juegos, Grisham acumula siete vuelacercas. En la campaña ha impuesto un récord personal con 28 bambinazos.

Volpe conectó un cuadrangular de dos carreras contra Mike Vasil en la séptima entrada para su 19º jonrón. También pegó un sencillo impulsor en la sexta entrada de tres carreras.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 1-0. El panameño José Caballero de 1-0.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-0. El cubano Édgar Quero de 4-2 con una anotada.