Gritos de “Aupa Letizia” y “Viva la Reina” a su llegada a Lumbier para inaugurar el curso de FP

LUMBIER, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha llegado este viernes sobre las 10.50 horas a Lumbier, donde tiene previsto inaugurar el curso escolar 2025-2026 del Centro Integrado Politécnico de FP, y ha sido recibida entre aplausos y gritos de 'Aupa Letizia', 'Viva la Reina'.

A su llegada al centro, ante un fuerte despliegue policial, aguardaba un grupo de personas que han aplaudido a la Reina y ha lanzado exclamaciones como 'Letizia guapa', o 'Bienvenida a nuestro pueblo'.

La Reina se ha detenido para saludar a las personas allí congregadas después de ser recibida por la presidenta de Navarra, María Chivite, con quien ha charlado unos minutos; la ministra de Educación, Formación Profesional y FP, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera del Parlamento, Maite Esporrín; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la alcaldesa de Lumbier, Rocío Monclús; y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, junto a otros representantes y personal directivo y docente del centro.

Antes de la llegada de la Reina, ha tenido lugar una concentración del profesorado del CIP FP Lumbier IIP "para dar visibilidad a la grave situación por la que atraviesa la Formación Profesional tras la entrada en vigor de la nueva ley que regula la FP Dual en Navarra".

A la llegada de doña Letizia, un grupo de docentes se encontraba frente a la puerta del centro con una pancarta con el mensaje 'Dual a la navarra, ¿sin horas?'.

Según el programa establecido para la visita, la Reina tiene previsto mantener una reunión informativa con los representantes del centro y las autoridades y realizar un recorrido por las instalaciones.

Se trata de la segunda visita de la Reina a la Comunidad foral en una semana, ya que junto al Rey Felipe y a la Princesa Leonor, realizó el pasado viernes y sábado un recorrido por las localidades de Viana, Leyre, Olite y Tudela, que comenzaron en el Palacio de Navarra, en Pamplona.

Aquella fue la primera visita a Navarra de Leonor, que además del título de Princesa de Asturias, ostenta también el de Princesa de Viana.