Groenlandia: Acuerdo, tras cese de amenazas de Trump

El giro se produjo tras semanas de retórica beligerante y la advertencia de imponer aranceles a ocho países europeos a partir del 1 de febrero si el territorio autónomo no era cedido a Estados Unidos.

Luego de reunirse en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump retiró la amenaza arancelaria y aludió a un "acuerdo futuro respecto de Groenlandia y, de hecho, de toda la región del Ártico".

Ahora, adelantó Rutte, las negociaciones continuarán entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

El mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo le otorga a Washington "todo lo que queríamos" y que estará vigente "para siempre", pero tanto Trump como Rutte ofrecieron escasos detalles sobre lo pactado.

Fuentes cercanas a la negociación dijeron que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán el acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

Ese convenio, con décadas de antigüedad y actualizado por última vez en 2004, ya otorga en la práctica a Washington amplias facultades para aumentar su despliegue militar, siempre que informe previamente a las autoridades de Dinamarca y Groenlandia.

Actualmente, Washington mantiene una sola base en la isla: la Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, considerada un eslabón clave del sistema de defensa antimisiles estadounidense.

Rutte señaló que uno de los "ejes de trabajo" surgidos del encuentro es analizar cómo los aliados de la OTAN —incluidos sus siete miembros en el Ártico— pueden "garantizar colectivamente que el Ártico siga siendo seguro y que rusos y chinos se mantengan al margen".

El jefe de la OTAN explicó que conversó con Trump sobre cómo "asegurar que China y Rusia no obtengan acceso a la economía de Groenlandia", ni desde el punto de vista económico ni militar.

"El pacto con Trump insta a los aliados a actuar con rapidez en materia de seguridad en el Ártico", enfatizó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Lo haremos junto con la OTAN y nuestros altos mandos para definir las necesidades. No me cabe duda de que podemos hacerlo con bastante rapidez. Espero que sea para 2026, o incluso a principios de 2026", agregó Rutte, que negó que el uso de minerales de Groenlandia fuera un tema de discusión con Donald Trump en Suiza.

Algunos países europeos han impulsado la idea de que la OTAN lance una misión específica en el Ártico para reforzar la seguridad regional, después de que Trump utilizara preocupaciones de seguridad como justificación para su interés en Groenlandia.

La fuente cercana a las conversaciones rechazó las versiones que sugerían que las bases militares estadounidenses en Groenlandia podrían quedar bajo soberanía de Estados Unidos, al insistir en que ese punto "no se planteó" en las conversaciones entre Rutte y Trump.

El propio secretario general de la OTAN afirmó que no discutió con Trump la cuestión de la soberanía danesa sobre Groenlandia.

Ese mensaje fue respaldado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien señaló que habló con Rutte antes y después de su reunión con Trump.

"La posición de Dinamarca y la de Groenlandia es la misma, y ayer no se llevaron a cabo negociaciones con la OTAN sobre nuestra soberanía", declaró Frederiksen a la televisión danesa.

También el canciller alemán, Friedrich Merz, saludó el cambio de discurso de Trump.

"Cualquier amenaza de apoderarse de territorio europeo por la fuerza sería inaceptable. Incluso nuevos aranceles amenazarían los cimientos de las relaciones transatlánticas, y si se adoptaran, la respuesta de Europa sería unida, serena, mesurada y firme", adelantó Merz. (ANSA).