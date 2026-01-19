Groenlandia: carrera de perros con trineos, Estados Unidos "fuera"

Jeff Landry había sido invitado a participar en la carrera por un operador turístico privado groenlandés, una invitación que la federación KNQK calificó previamente de "totalmente inapropiada".

"La Federación ha sido informada de que la agencia de viajes que invitó al gobernador estadounidense Jeff Landry ha retirado unilateralmente la invitación", escribió en Facebook durante la noche. "Esto es tranquilizador", añadió la KNQK.

Landry, republicano en el cargo hasta principios de 2024, dijo que planeaba viajar a la isla en marzo.

La esposa del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, Usha, tenía previsto participar en la carrera de trineos el año pasado durante una visita estadounidense a Groenlandia, pero canceló su participación tras las protestas locales.

La semana pasada, la asociación KNQK criticó la invitación de Landry, afirmando que era "inaceptable que se aplicara presión política externa".

También calificó de "totalmente inapropiada" la "participación de actores políticos extranjeros" en la carrera de trineos tirados por perros.

La carrera de trineos tirados por perros o mushing, aunque actualmente se considera un deporte, ha sido (y todavía es) una forma de transporte nórdica caracterizada por el uso de perros de tiro y esquís, que servía para desplazarse por superficies nevadas con rapidez.

El término proviene de una antigua orden, en lengua francesa, para iniciar la marcha como: "adelante", "a correr", "vamos", haciendo que el equipo empiece a tirar.

En la actualidad, el término mush raramente se utiliza, pero al corredor de esta modalidad se le denomina musher o guía del trineo.

En Groenlandia, las carreras de perros con trineos son parte integral de su cultura y transporte tradicional, destacando la raza Husky de Groenlandia, esencial para la Patrulla Sirius militar que patrulla la isla, y eventos como el Avannaata Qimussersua, que ponen a prueba la resistencia de estos perros nativos en condiciones árticas extremas, siendo un símbolo de soberanía y conexión con la naturaleza. (ANSA)