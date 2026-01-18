Groenlandia celebra la respuesta europea a la amenaza arancelaria de Trump

COPENHAGUE, 18 ene (Reuters) -

Groenlandia agradeció el domingo a las naciones europeas que mantengan su apoyo a la isla ártica a pesar de estar en el punto de mira de los aranceles punitivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere anexionarse el territorio gobernado por Dinamarca.

Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos enviaron esta semana pequeños grupos de militares a Groenlandia a petición de Dinamarca, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles comerciales a ocho aliados europeos hasta que se permita a Washington comprar la isla.

Los líderes europeos advirtieron el sábado de una "peligrosa espiral descendente" por la amenaza arancelaria de Trump, prometiendo mantener su respaldo a Groenlandia y a la soberanía de Dinamarca. Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea se reunirán el domingo para discutir su respuesta a la amenaza arancelaria.

"Vivimos tiempos extraordinarios que exigen no sólo decencia, sino también un gran coraje", declaró en un comunicado Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa de Comercio, Energía y Minerales.

PRESIÓN SOBRE LOS ALIADOS

Trump dice que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y sus yacimientos minerales, y no ha descartado usar la fuerza para tomarla, lo que ha despertado la alarma en Europa ante la perspectiva de un enfrentamiento directo entre los Estados de la OTAN.

Es poco probable que las empresas groenlandesas sufran un impacto significativo por los aranceles, afirmó Christian Keldsen, responsable de la Asociación Empresarial de Groenlandia.

"Por tanto, el objetivo no parece ser Groenlandia, sino presionar a nuestros países europeos aliados de la OTAN", escribió Keldsen en LinkedIn, agradeciendo a los gobiernos que se mantengan firmes.

Miles de manifestantes en Dinamarca y Groenlandia se manifestaron el sábado y pidieron a Trump que deje a la isla ártica decidir su propio futuro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, dijo que visitará Oslo el domingo, seguido de Londres y Estocolmo en los próximos días, para discutir la necesidad de que los países de la OTAN impulsen su coordinación, presencia y disuasión en el Ártico.

"Lo que nuestros países tienen en común es que todos estamos de acuerdo en que el papel de la OTAN en el Ártico debe reforzarse, y espero con interés discutir cómo", indicó.

APOYO NÓRDICO

Suecia inició el sábado intensas conversaciones con otros países de la UE, así como con Reino Unido y Noruega, para elaborar una respuesta coordinada, declaró el primer ministro Ulf Kristersson. "No nos dejaremos chantajear", afirmó. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que el esfuerzo liderado por Dinamarca para reforzar la defensa de Groenlandia era una parte importante para impulsar la seguridad general en el Ártico, y que los aliados deben resolver sus diferencias mediante el diálogo, no la presión.

"El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles socavarían la relación transatlántica y supondrían el riesgo de una peligrosa espiral descendente", comentó. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, afirmó que existe un amplio acuerdo en la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico: "Las amenazas no tienen cabida entre aliados. La posición de Noruega es firme: Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca".

(Reporte de Stine Jacobsen en Copenhague y Terje Solsvik en Oslo; editado en español por Carlos Serrano)