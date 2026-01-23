Groenlandia: Cumbre Copenhague-OTAN, la misión de los daneses

Sin embargo, no hay fecha fija, aunque por ahora lo que se necesita es "quitarle importancia", advirtió el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ante una confrontación destinada a girar por completo en torno a la cuestión de la "seguridad", tan a menudo invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump

Se es un frente que el magnate considera ya conquistado, pues afirmó haber obtenido "pleno acceso" a la isla ártica y la capacidad de garantizar a Estados Unidos "todo" lo que quiera "gratis", gracias a un acuerdo "para siempre" que, según él, también beneficia a Europa

Pero para Copenhague y Nuuk, el guion es diferente, y ese acuerdo marco —esbozado por el presidente estadounidense en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte— sigue siendo poco más que un borrador

La puerta está abierta para que la OTAN fortalezca la seguridad en el Ártico —incluida la cooperación en la Cúpula Dorada estadounidense contra Rusia y China— sin cruzar la línea roja de la soberanía

Tras aterrizar en Groenlandia directamente desde Bruselas tras la cumbre de la UE y reunirse personalmente con Rutte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue recibida por su homólogo, Jens-Frederik Nielsen

Hubo un breve abrazo en la pista y luego se reunieron durante más de dos horas, lejos de las cámaras

"La situación es grave", enfatizó la líder de Copenhague, insistiendo en la necesidad de "mantenernos cerca" para preparar los próximos pasos y "mostrar apoyo al pueblo de Groenlandia en estos momentos difíciles"

Ese apoyo también se extendió al ejército, pues una serie de tropas danesas ya están desplegadas en Nuuk y Kangerlussuaq, listas para entrenar con sus aliados franceses y, según medios nacionales, incluso para combatir en caso de intervención estadounidense

El ejército usó la ironía para transmitir un mensaje estratégico: "White is the new black'" (El blanco es el nuevo negro), reza una publicación de Instagram, recordando el blanco de los uniformes árticos como el nuevo estándar operativo, señal de una presencia destinada a consolidarse en el Extremo Norte con el ejercicio Arctic Endurance

Tras el caótico despliegue inicial de tropas de varios países, los europeos parecen ahora encontrar un punto de encuentro, fomentando un diálogo abierto con la administración de Trump y creyendo que el asunto debe permanecer bajo la égida de la OTAN para responder a la amenaza de Moscú y Pekín

"Aunque utiliza métodos cuestionables y asertivos, Estados Unidos está planteando una cuestión estratégica existente que afecta al Ártico en este momento", observó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al término de la cumbre ítalo-alemana, mientras enfatizó la necesidad de abordarla en el marco atlántico

Tal cumbre significa una sólida alianza con el canciller Friedrich Merz, decidido, por su lado, a hacer más por la seguridad de la región y a apoyar las conversaciones entre Copenhague, Nuuk y Washington

Ese cambio de enfoque también es evidente en la reunión extraordinaria de comisarios de la UE, que reafirmó el compromiso del equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con un plan respaldado por inversiones masivas en nuevas capacidades árticas —como un rompehielos europeo— y el fortalecimiento de las alianzas regionales

Entretanto, en Davos, Rutte, llamado a mediar y coordinar, no hizo referencia al tema de la soberanía

Sin embargo, Trump logró iniciar las negociaciones e insiste en el control de algunas porciones del codiciado "pedazo de hielo" para garantizar el acceso a los recursos minerales

Sobre la mesa están las áreas para nuevas bases estadounidenses y los derechos de explotación: un marco que recuerda a los acuerdos entre Chipre y el Reino Unido. (ANSA)