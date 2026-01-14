Groenlandia debe estar en manos de EEUU, Trump

"Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos estadounidenses. Cualquier cosa menos es inaceptable", escribió el presidente.

Groenlandia "es crucial para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino hacia ella. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ­y eso no puede suceder!

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, que he construido en gran medida durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nivel nuevo y aún mayor, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ­ni remotamente! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS", concluyó Trump. (ANSA).