Groenlandia debe mantener conversaciones con EEUU sin Dinamarca, según un líder de la oposición

Por Tom Little y Stine Jacobsen

COPENHAGUE, 8 ene (Reuters) -

Groenlandia debería mantener conversaciones directas con el Gobierno de Estados Unidos sin Dinamarca, dijo un líder de la oposición ⁠groenlandesa a Reuters, mientras la isla ⁠ártica sopesa cómo responder al renovado impulso del presidente Donald Trump para ponerla bajo el control de Estados Unidos.

Trump ha intensificado recientemente sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, reviviendo una idea que planteó por primera ⁠vez en ‌2019 durante su ​primer mandato.

Groenlandia está estratégicamente situada entre Europa y Norteamérica, lo que la convierte en un lugar crítico para ​el sistema de defensa antimisiles balísticos de Estados Unidos. Sus ricos recursos minerales también encajan con el objetivo de Washington ‌de reducir la dependencia de China.

La isla es un territorio autónomo ‌del Reino de Dinamarca. Tiene su propio parlamento ​y Gobierno, pero Copenhague conserva la autoridad sobre asuntos exteriores y defensa.

"Animamos a nuestro actual Gobierno (groenlandés) a dialogar realmente con el Gobierno estadounidense sin Dinamarca", dijo Pele Broberg, líder de Naleraq, el mayor partido de la oposición y la voz política más destacada a favor de la independencia de Groenlandia.

"Porque Dinamarca está enemistando tanto a Groenlandia como a Estados Unidos con su mediación".

Naleraq, que aboga firmemente por un rápido avance hacia la plena independencia, duplicó sus escaños hasta ocho en las elecciones del año pasado, obteniendo el 25% de los votos en esta nación de ⁠apenas 57.000 habitantes.

Aunque está excluido de la coalición de Gobierno, el partido ha declarado que desea un acuerdo de defensa con Washington y que ​podría buscar un acuerdo de "libre asociación", en virtud del cual Groenlandia recibiría el apoyo y la protección de Estados Unidos a cambio de derechos militares, sin convertirse en territorio estadounidense.

Todos los partidos groenlandeses quieren la independencia, pero difieren sobre cómo y cuándo conseguirla.

GOBIERNO DICE QUE LAS CONVERSACIONES DIRECTAS NO SON POSIBLES

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, dijo que Groenlandia no podía mantener conversaciones directas con Estados Unidos sin Dinamarca porque no está legalmente autorizada a hacerlo.

"Debemos respetar la ley y tenemos ⁠normas sobre cómo resolver los asuntos en el Reino", dijo al diario groenlandés Sermitsiaq a última hora del miércoles.

Los Gobiernos danés ​y groenlandés no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre las declaraciones de Broberg.

Los comentarios se producen antes de una reunión prevista entre los ministros de Asuntos Exteriores danés y groenlandés y el de Estado estadounidense, Marco Rubio, la próxima semana para abordar las tensiones entre los aliados de la ‍OTAN.

Motzfeldt dijo que era importante encauzar la relación de Groenlandia con Washington por una vía estable.

"Mi mayor esperanza es que la reunión conduzca a una normalización de nuestra relación", dijo a Sermitsiaq.

Rubio no parece estar a favor de una operación militar, según el ministro francés de Asuntos Exteriores. Pero otros en el Gobierno de Trump dicen que la opción está sobre la mesa.

"Vamos a asegurarnos de defender los ​intereses de Estados Unidos", dijo el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a Fox News en una entrevista emitida a última hora del miércoles. "Y creo que el presidente está dispuesto a ir tan lejos como tenga que ir para asegurarse de que lo hace".

(Información de Tom Little y Stine Jacobsen en ‍Copenhague; información adicional de Soren Jeppesen; redacción de Gwladys Fouche; edición de Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)