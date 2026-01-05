Groenlandia debe prepararse "para todos los escenarios" frente a Trump, advierte diputada

Groenlandia debe "estar preparada para todos los escenarios" debido a las amenazas "preocupantes" del presidente estadounidense Donald Trump, estimó este lunes una diputada que representa a este territorio autónomo ártico en el Parlamento danés.

Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, una inmensa isla con 57.000 habitantes que cuenta con importantes recursos mineros, en su mayoría sin explotar.

El domingo por la noche, Trump declaró una vez más que "necesita Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional".

"Nos ocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días", agregó el presidente estadounidense a bordo del Air Force One.

Donald Trump se quejó de que barcos rusos y chinos están "por todas partes" a lo largo de las costas de Groenlandia.

Para la diputada Aaja Chemnitz "todo es bastante preocupante".

"Debemos estar preparados para todos los escenarios, ya sea la rotura de un cable de comunicación o las amenazas de Trump, los groenlandeses deben prepararse", declaró a la AFP.

"Él difunde mentiras sobre la presencia de estos barcos. Es muy preocupante", insistió.

Al igual que su homólogo groenlandés Jens Frederik Nielssen, la primera ministra danesa Mette Frederiksen condenó las recientes declaraciones de Trump, quien lleva más de un año repitiendo que quiere apoderarse de Groenlandia.

"Insto a Estados Unidos a poner fin a sus amenazas contra un aliado histórico y contra un territorio y un pueblo que han dejado claro que no están a la venta", insistió en un comunicado.

"Es completamente absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia", añadió.

Chemnitz recomienda tomar las declaraciones de Trump "más en serio de lo que se ha hecho antes".

Los líderes europeos respaldaron este lunes a Dinamarca y Groenlandia.

La Unión Europea espera que sus socios respeten los principios de soberanía e integridad territorial, afirmó por su parte la Comisión.