Groenlandia dice que debe ser defendida por la OTAN

ESTOCOLMO, 12 ene (Reuters) - El Gobierno de Groenlandia dijo el lunes que aumentará sus esfuerzos para garantizar que la defensa del territorio ártico se lleve a cabo bajo los auspicios de la OTAN y volvió a rechazar la ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de la isla.

Trump ha dicho que Estados Unidos debe poseer Groenlandia, una parte autónoma del Reino de Dinamarca, para evitar que Rusia o China ocupen en el futuro el territorio, estratégicamente situado y rico en minerales.

"Todos los Estados miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en la defensa de Groenlandia", dijo el Gobierno de coalición de la isla en un comunicado.

El Comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andrius Kubilius, advirtió el lunes que una toma militar de Groenlandia por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN.

(Reporte de Anna Ringstrom, edición en español de Javier López de Lérida)