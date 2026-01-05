Groenlandia dice que "se acabaron las fantasías de anexión" tras los comentarios de trump

Por Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 5 ene (Reuters) -

El líder de Groenlandia dijo que "ya es suficiente" y los aliados de Dinamarca en Europa dijeron ⁠que el futuro de la ⁠isla ártica debe ser determinado por su pueblo, rechazando los renovados comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la adquisición del vasto territorio.

Trump habló un ⁠día después ‌de que ​las fuerzas especiales estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en una asombrosa incursión, en la ​que Trump dijo que Washington tenía la intención de supervisar la gobernanza del país latinoamericano ‌rico en petróleo. La operación estadounidense reavivó la preocupación en ‌Dinamarca por la posibilidad de que Groenlandia, ​un territorio autónomo danés, se enfrente a un escenario similar. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere hacerse con Groenlandia, una ambición expresada por primera vez en 2019 durante su primera presidencia. El domingo, dijo a la revista The Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defensa".

En comentarios a los periodistas a bordo del Air Force One a primera hora del lunes, Trump dijo que volvería a tratar el tema en unas ⁠semanas.

"Las amenazas, la presión y las conversaciones sobre la anexión no tienen cabida entre amigos", dijo el primer ministro de ​Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en Facebook a última hora del domingo. "Ya es suficiente. (...) No más fantasías sobre la anexión".

El 21 de diciembre, Trump nombró al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial a Groenlandia. Landry ha expresado públicamente su apoyo a la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos.

La ubicación estratégica de Groenlandia entre Europa y América del Norte la convierte en un sitio crítico en el sistema de defensa ⁠de misiles balísticos de Estados Unidos. Los importantes recursos minerales de la isla también coinciden con la ​ambición de Washington de reducir la dependencia de las exportaciones chinas.

El apoyo a Dinamarca y Groenlandia no se hizo esperar por parte de los líderes nórdicos y bálticos tras las últimas declaraciones de Trump.

El presidente de Finlandia, Alexander ‍Stubb, publicó en la red social X a última hora del domingo: "Nadie decide por Groenlandia y Dinamarca salvo ellos mismos. Nuestro amigo nórdico Dinamarca y @Statsmin tienen todo nuestro apoyo".

, diciendo que Groenlandia pertenecía al pueblo de Groenlandia. El presidente Emmanuel Macron dijo el pasado junio durante una visita a la capital de Groenlandia, Nuuk, que la isla ​estaba amenazada por la "ambición depredadora".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el domingo que los comentarios de Estados Unidos sobre la necesidad de apoderarse de Groenlandia no tenían "ningún sentido".

(Información de Jacob Gronholt-Pedersen; información adicional de Anna Ringstrom en Estocolmo y ‍Nerijus Adomaitis en Oslo; edición de Mark Heinrich; edición en español de Paula Villalba)