Groenlandia dice que se necesita más vigilancia y seguridad en la región

Por John Irish

PARÍS, 28 ene (Reuters) -

El primer ministro de Groenlandia dijo el miércoles que había líneas rojas que no se podían cruzar en las conversaciones con Estados Unidos, pero reconoció que había que hacer más para impulsar la seguridad en la región ante una Rusia más agresiva.

Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, estuvieron en París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el fin de apuntalar el apoyo frente a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoderarse de la isla ártica que ha sido territorio danés durante siglos.

Está previsto que se celebren conversaciones entre Groenlandia, Dinamarca y EE. UU. para tratar de encontrar una solución a la crisis, pero Nielsen dijo que Groenlandia tiene algunas líneas rojas que no se pueden cruzar aunque espere llegar a algún tipo de acuerdo, sin dar más detalles.

"Estamos bajo presión, mucha presión. Intentamos defendernos desde el exterior. Estamos intentando manejar a nuestra gente, que tiene miedo, está asustada", dijo en una conversación conjunta con Frederiksen en la Universidad Sciences Po.

No obstante, también dijo: "Necesitamos más vigilancia y seguridad en nuestra región por la forma en que Rusia actúa ahora".

EUROPA DEBE PERMANECER UNIDA, DICE FREDERIKSEN

La exigencia estadounidense de controlar Groenlandia ha sacudido las relaciones transatlánticas y acelerado los esfuerzos europeos para reducir la dependencia de EE. UU., incluso Trump la semana pasada amenazó con aranceles y descartó tomar Groenlandia por la fuerza.

Frederiksen dijo que lo que la crisis había demostrado era que la mayoría de los europeos estaban unidos y habían sido capaces de unirse para hacer frente a las demandas de Trump, en particular su amenaza de aranceles adicionales a los Estados europeos.

Tras afirmar que el orden mundial ha cambiado para siempre y cuestionar lo que pueda ocurrir en Washington en el futuro, dijo que es vital que Europa se fortalezca, pero también instó a la unidad transatlántica dado que está claro que Rusia no quiere la paz.

"Si permitimos que Rusia gane en Ucrania, continuará", afirmó. "La mejor manera de avanzar para Estados Unidos y Europa es permanecer unidos".

Las desavenencias diplomáticas entre Dinamarca y EE. UU., ambos miembros fundadores de la OTAN, habían parecido amenazar en las últimas semanas el futuro de la alianza militar, aunque desde entonces el conflicto se ha trasladado a la vía diplomática.

La mitad de la masa continental del Ártico es territorio ruso. Desde 2005, Moscú ha reabierto y modernizado decenas de bases militares de la era soviética, tanto en el Ártico continental como en las islas de su costa septentrional.

Rusia afirma que hablar de que Moscú y Pekín son una amenaza para Groenlandia es un mito para avivar la histeria. (Información de John Irish; edición de Alison Williams; editado en español por Patrycja Dobrowolska)