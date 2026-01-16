Groenlandia: Dinamarca, los ejercicios en Groenlandia tienen algo que ver con Rusia

(ANSA-AFP) - NUUK, 16 GEN - Los ejercicios militares planeados en Groenlandia "tienen que ver con Rusia" y "con lo que está sucediendo en Ucrania", declaró el general Soren Andersen, jefe del Comando Ártico danés.

"Una vez finalizada la guerra en Ucrania, y esperemos que con un resultado favorable para el país, creemos que Rusia redistribuirá los recursos que utiliza actualmente en Ucrania a otros teatros de operaciones, incluido el Ártico", añadió.

También aclaró que nunca había visto "ningún buque de combate ruso o chino en la región" en sus dos años y medio de mandato. "Por supuesto, Estados Unidos, como miembro de la OTAN, está invitado", añadió el general danés. (ANSA-AFP).