Groenlandia: documento de EEUU de 1916 desmiente a Trump sobre soberanía danesa

El documento, publicado por The Guardian, dice lo siguiente: "al proceder hoy a la firma de la Convención relativa a la cesión de las Islas Danesas en las Indias Occidentales a los Estados Unidos de América, el abajo firmante Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, debidamente autorizado por su Gobierno, tiene el honor de declarar que el Gobierno de los Estados Unidos de América no se opondrá a que el Gobierno danés extienda sus intereses políticos y económicos a toda Groenlandia".

El texto está firmado por Robert Lansing y fechado en Nueva York, el 4 de agosto de 1916. (ANSA).