Groenlandia: El magnate coloca bandera EEUU sobre Nuuk: "Los europeos cederán"

Aparentemente, una imagen como muchas otras, como la que retrataba el encuentro del pasado agosto sobre Ucrania, de no ser por un pequeño pero importante detalle. En el fondo de la sala hay un mapa geográfico de Estados Unidos y sus nuevos territorios: Groenlandia, Canadá y Venezuela cubiertos por la bandera de estrellas y franjas.

La foto, creada gracias a la inteligencia artificial, forma parte de una serie de publicaciones sobre Groenlandia que el magnate ha compartido en su cuenta de la red social Truth a pocas horas de su llegada al foro económico de Davos.

Publicaciones acompañadas de una serie de declaraciones incendiarias sobre la necesidad de que Estados Unidos controle la isla más grande del mundo.

En otra imagen publicada en la red social, el presidente estadounidense aparece izando una bandera de Estados Unidos en el territorio autónomo junto al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio. En la foto, un cartel plantado en el suelo dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos desde 2026".

"Será un foro muy interesante", declaró Trump antes de partir hacia Suiza, añadiendo que ha tenido "una excelente conversación con (secretario general de la OTAN) Mark Rutte sobre Groenlandia".

El comandante en jefe está convencido de que "todos están de acuerdo" en que la isla es fundamental para la seguridad mundial y que "Estados Unidos es la única potencia que puede garantizar la paz en todo a través de la fuerza".

Según Donald, que en Davos ha organizado un encuentro entre las partes, los líderes europeos no "opondrán demasiada resistencia" a su anexión de Groenlandia. Una afirmación que será comprobada en las próximas horas. Mientras tanto, los intercambios con los aliados son cada vez más tensos.

Según los analistas, de hecho, con la publicación de esas fotos alteradas con IA y la revelación de mensajes privados -por ejemplo, uno de Emmanuel Macron sobre una cumbre del G7 o el que el secretario general de la OTAN le asegura estar "comprometido a encontrar una solución para Groenlandia"-, Trump complicó el camino hacia un acuerdo.

La alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, reafirmó que la isla "pertenece a su pueblo".

"Groenlandia es estratégica. No es un secreto. Cerca se encuentran importantes rutas submarinas y debajo de su territorio hay minerales fundamentales para la economía global.

Pero me gustaría ser clara: Groenlandia pertenece a su pueblo", declaró en una intervención en el Eurocámara.

"Ninguna amenaza de aranceles puede cambiar esta situación.

La soberanía no se negocia". "Las declaraciones hechas por el presidente Trump crean una situación que nunca hemos vivido antes. Nuestra respuesta debe ser mantener la calma, defender nuestra posición y actuar de manera unida", insistió Kallas.

También Canadá se distanció de Washington, con el primer ministro, Mark Carney, afirmando que se posiciona "completamente" al lado de Groenlandia y Dinamarca, e invitando a las potencias medianas del mundo a colaborar para resistir las presiones coercitivas de las superpotencias agresivas, aunque sin nombrar a Estados Unidos (ANSA).