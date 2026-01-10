Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix

Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon: la gama de marcas estadounidenses que se ven afectadas es enorme. Y la cifra crece: hasta 500 nuevos miembros al día tras los últimos anuncios del magnate, según TV 2 Kosmopol.

En publicaciones, los daneses intercambian consejos para sustituir las marcas estadounidenses por alternativas nacionales y europeas: se están eliminando las suscripciones a Netflix, YouTube y Prime, mientras que se están añadiendo TV 2 Play, DrTV y ViaPlay.

Los carritos de compra también están cambiando: menos Coca-Cola, Heinz y vinos estadounidenses, y más marcas europeas.

"He renunciado a los vinos, frutos secos, salsa barbacoa, patatas fritas y servicios de streaming estadounidenses", declaró Bo Albertus, uno de los impulsores, quien no considera que el uso de Facebook para coordinar el boicot sea una "doble moral".

"Es una decisión consciente, un mal necesario para llegar a más gente", explicó.

El impacto, según los expertos, podría ser tangible.

"Cuestionar las marcas basadas en la identidad estadounidense reduce su valor", observó el profesor de economía y gestión de la Universidad del Sur de Dinamarca. El golpe más duro, en su opinión, es digital: "si muchos abandonan las plataformas estadounidenses, las consecuencias se notarán".

Luego están los "viajes y las inversiones": abandonar Estados Unidos como destino turístico y revisar la cartera de valores se convierten en otras palancas de presión. (ANSA).