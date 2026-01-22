Groenlandia: en marcha las negociaciones sobre Groenlandia

Sin embargo, no se sabe con certeza qué acordaron exactamente Rutte y Trump en Davos

"Tendremos todas las bases que necesitamos", exultó el presidente estadounidense. Pero en realidad el pacto de defensa de 1951 con Dinamarca ya daba a Estados Unidos un acceso más o menos ilimitado a Groenlandia. El paso adelante podría ser el modelo chipriota. Es decir, la soberanía estadounidense sobre el territorio en el que se ubican las bases. No obstante, actualmente en los círculos de la OTAN la hipótesis se califica de "exagerada"

La propia premier danesa, Mette Frederiksen, al llegar a la cumbre extraordinaria UE, retiteró que "la soberanía" es "una línea roja". "Un año atrás -añadió- dijimos que podíamos volver a discutir nuestro acuerdo de defensa con Estados Unidos, pero nuestro estatus de país soberano no puede ser discutido ni modificado"

Por consiguiente, ¿qué cambió entonces en Davos? Rutte informó al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de su reunión con Trump (y también con Frederiksen, obviamente) y lo que surge es un enfoque de doble vía: por un lado, las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia y, por otro, la colectivización de la seguridad en el Ártico, a través de la OTAN

Además, está por llegar el paquete de la UE. Después de la cumbre extraordinaria, se reunirá un colegio de comisarios de "seguridad" y se estudiarán inversiones masivas en Groenlandia, incluidos rompehielos finlandeses de última generación (Helsinki es el único, en este contexto, que puede hacer frente a los rusos). Rutte, por su parte, destacó que "no habló de soberanía" con el magnate

En el cuartel general de la Alianza, en tanto, concluyeron los dos días de los jefes de Estado Mayor. La región ártica ha sido reconocida como "estratégicamente relevante", con ejercicios y entrenamientos militares previstos desde hace algún tiempo, aunque, por ahora, no está pensada ninguna operación en Groenlandia

"Sabemos que existe un marco de acuerdo pero todavía estamos esperando directivas", precisó el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité militar de la OTAN. El Comandante Supremo (Saceur) Alexus Grynkewich añadió: "Por el momento todavía no hemos comenzado a planificar una posible operación 'Arctic Sentry' en la región". Cuando los políticos den la orden, el mando militar se activará con los medios necesarios

Cosa que no le falta a la Alianza. Empero, Grynkewich negó -como sugiere el New York Times- que en la reunión se haya hablado de la cuestión de la seguridad en Groenlandia, señalando el modelo chipriota como un posible punto de caída

"No se puede excluir que, al margen de las tareas, exista una conversación al respecto pero, sin lugar a dudas, no estaba en la agenda", subraya un funcionario aliado

"El pacto entre Gran Bretaña y Chipre se basa en una relación bilateral única e individual con todas sus peculiaridades históricas", añade otra fuente

En resumen, en Davos se evitó lo peor, pero el entendimiento final aún debe redactarse, con los peligros inherentes cuando se habla de Trump. Su número dos, J.D. Vance, utilizó palabras conciliadoras. "Las negociaciones con la OTAN sobre Groenlandia van bien", declaró desde Ohio, y recordó que la isla es importante para la seguridad nacional estadounidense y que el sistema de defensa antimisiles 'Golden Dome' depende de la estabilidad en la región ártica

Por supuesto, desde la amenaza de aranceles a ocho países aliados, la posible elección tipo Hamlet entre la OTAN y Groenlandia y la extrema necesidad de poseer la isla para defenderla verdaderamente en un escenario de "bien está, bien acaba" parece ser un salto inimaginable en sólo 48 horas. Es Trump, dirán. Sin embargo, no es excesivo hablar de consecuencias

"Las relaciones transatlánticas sufrieron un duro golpe la semana pasada", resume la Alta representante de la UE, Kaja Kallas. Viniendo de una ex primera ministra estonia, esto no es poca cosa. (ANSA)