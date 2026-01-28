Groenlandia: en Nuuk, aurora boreal a pesar del momento geopolítico

Pero en Nuuk, la capital de Groenlandia, la belleza del fenómeno fue extrema. El evento fue provocado por una tormenta geomagnética severa de nivel G4, una de las más intensas registradas recientemente, que fue generada por una potente eyección de masa coronal (CME) proveniente del sol y que impactó la magnetosfera terrestre con una rapidez extraordinaria.

El fenómeno, impactante y emocionante, contrasta con los momentos de tensión que vive la gran isla ártica, gestionada por Dinamarca y bajo el acecho de Donald Trump.

La situación en Groenlandia "es un llamado a la reflexión estratégica para toda Europa", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, durante un almuerzo en el Palacio del Elíseo en París con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen.

Este "despertar", declaró el presidente francés, "debe consistir en afirmar nuestra soberanía europea, nuestra contribución a la seguridad del Ártico, la lucha contra la injerencia extranjera y la desinformación, y la lucha contra el calentamiento global".

Macron reiteró entonces la "solidaridad" de Francia, así como su "apego a su soberanía e integridad territorial", a la primera ministra danesa y a su par del territorio autónomo, a quienes recibió en el Palacio del Elíseo tras una conferencia con estudiantes de Sciences Po.

Otro matiz llegó también desde París, de la misma reunión: "Las plataformas web han demostrado que la Casa Blanca no sabe absolutamente nada de Groenlandia. ¨Creían que había pingüinos, verdad?". El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante una rueda de prensa en Sciences Po París, respondió a una pregunta del escritor italiano Giuliano Da Empoli sobre su visión del papel de las plataformas digitales y las redes sociales en el contexto geopolítico actual.

"Podría ser una estrategia; ese es el problema de las plataformas: confunden mucho. Teníamos la sensación de que llevaban mucho tiempo intentando influir en la población groenlandesa", continuó Nielsen, y añadió: "En realidad, en Groenlandia no somos tontos", disparó.

"Somos 57.000. Nos conocemos. Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes. Plataformas como TikTok, algoritmos, están destrozando el cerebro de los jóvenes en particular".

Ante los estudiantes de Sciences Po, Nielsen explicó que tiene una hija de 15 años. "Los videos que me mostró en TikTok", dijo, "son una locura. Hay un video mío huyendo de Trump montado en un oso polar. Ese es el tipo de cosas que les muestran a nuestros hijos. Y también videos sobre lo malos que son los daneses con los groenlandeses. Esa es la estrategia. Está diseñada para dañar nuestras relaciones. Pero no somos tontos", concluyó. (ANSA).