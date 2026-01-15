Groenlandia, España no descarta participar en misión europea

Lo adelantó la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés tras la intención expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de la isla.

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy y mañana. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", declaró la ministra.

Robles apuntó que en todo caso la misión europea sería de "vigilancia".

Preguntada sobre la eventual apropiación de Estados Unidos de Groenlandia respondió: "Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción para ver qué soluciones se toman".

Robles se mostró crítica este miércoles de la tibieza de Bruselas ante las amenazas de Trump: "La Unión Europea tiene que reaccionar. Estamos viviendo momentos muy complicados", manifestó. (ANSA).