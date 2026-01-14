Groenlandia, fiebre por comprar gorras anti-Trump, "Make America Go Away"

Pero no lo son en absoluto, pues, en lugar de la bandera de las barras y estrellas, aparece aquella de Groenlandia, con el lema "Make America go away".

En la parte frontal, se leen las palabras "­Nu det Nuuk!", un juego de palabras danés que alude a la capital de Groenlandia, pero también a "Nu er det nok" (­Ya basta!).

Las gorras se agotaron rápidamente y ya no se encuentran en las tiendas de Nuuk, y mucho menos en las de Copenhague.

"Trump está loco. Es como un niño, lo quiere todo. Cree que puede comprarlo todo con su dinero —tiene de sobra—, pero no lo necesitamos: no estamos en venta", bramó Magdalena Pedersen, una jubilada de 82 años que realizó esas declaraciones en el centro de la ciudad, mientras estaba de compras.

Palabras diferentes, pero la misma convicción fueron las de la joven Natasha Jacobsen, de 22 años.

"No suelo hablar de política; no me gusta. Pero espero que Groenlandia tenga un futuro mejor, independientemente de si estamos tratando con Copenhague o con Estados Unidos", dijo, considerando "posible" una intervención militar estadounidense.

Pero "ni siquiera quiero pensar en ello; intento disfrutar del presente", añadió.

Pasaron más de 80 años desde la llegada de los americanos, años en los que se forjó un vínculo con Estados Unidos, y que trajo los primeros cines, la radio y la música country a la isla.

También permitió a la población comprar alimentos por correo desde Estados Unidos.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el territorio volvió a manos de Copenhague después de que los daneses rechazaran la oferta del entonces presidente estadounidense, Harry Truman, de comprar la isla por 100 millones de dólares en oro.

Sin embargo, las relaciones con Estados Unidos se mantuvieron sólidas, en parte gracias a que Dinamarca fue miembro fundador de la OTAN.

Ahora, las palabras del presidente estadounidense sobre su intención de "comprar" Groenlandia por razones de "seguridad nacional" resultan poco convincentes.

Y Kaj Kleist, de 82 años, quien fue jefe de departamento en el gobierno groenlandés y secretario permanente del primer ministro durante 14 años antes de jubilarse, en 2008, explica el porqué.

"El acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos data de 1951.

Por lo tanto, si hubiera algún avance, como la creación de una nueva base aquí en Groenlandia, las autoridades groenlandesas también deberían formar parte del grupo de toma de decisiones", subrayó, hablando con ANSA en su departamento de Nuuk, que disfruta de una hermosa vista de la ciudad cubierta de nieve.

"Estados Unidos ya tiene una fuerte presencia en la isla, y tanto Dinamarca como Groenlandia estarían dispuestas a albergar bases adicionales de la OTAN para garantizar la seguridad común", añadió.

La verdadera razón, para él, es "hacer que Estados Unidos sea más grande territorialmente. Esa es la única motivación que veo. Porque no pueden ofrecer un mejor trato que el que el gobierno danés ofrece actualmente" a la isla, enfatizó Kleist.

La última reunión entre groenlandeses, daneses y estadounidenses tuvo lugar en Nuuk a principios de diciembre de 2025.

"Por lo que he oído, fue bastante positiva desde la perspectiva estadounidense. Fue justo antes de que la situación con el personal de la Casa Blanca se agravara", agregó Kleist, cuyo hijo, siguiendo los pasos de su padre, se encuentra ahora en Washington, donde asistió a la reunión con J. D. Vance y Marco Rubio en representación de la delegación del gobierno groenlandés. (ANSA).