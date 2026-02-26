Groenlandia impulsa la aprobación de una ley de control de inversiones extranjeras

Por Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 26 feb (Reuters) - El aumento repentino del interés inmobiliario de los compradores estadounidenses en Nuuk a principios del año pasado llevó a los legisladores ‌a acelerar la aprobación de restricciones ‌a ⁠las compras por parte de extranjeros y cambió el enfoque de la próxima ley de control de inversiones extranjeras de Groenlandia, según informaron legisladores y otras fuentes cercanas.

En enero de 2025, coincidiendo con ​el momento ⁠en que ⁠el presidente estadounidense Donald Trump renovó sus esfuerzos por ejercer un mayor control sobre Groenlandia, los abogados y las empresas ​inmobiliarias de la capital comenzaron a recibir múltiples consultas de compradores estadounidenses, según seis fuentes cercanas al asunto.

Hasta entonces, ‌los extranjeros habían mostrado poco interés en las propiedades de esta ​de 20.000 habitantes.

"Los más agresivos querían comprar todo ​lo que había disponible en el mercado", dijo un abogado en Nuuk, que pidió permanecer en el anonimato.

EQUILIBRIO ENTRE LAS NECESIDADES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

El interés de Trump por la isla ártica ha dejado a sus legisladores en un dilema, ya que deben equilibrar la necesidad de atraer capital para impulsar su estancada economía con el deseo de bloquear a los inversores estadounidenses ​que sospechan que pueden tener motivos políticos ocultos.

No estaba claro quiénes eran los inversores ni si estaban relacionados con el interés de Trump por Groenlandia, que es una parte ⁠semiautónoma del Reino de Dinamarca.

Pero el repentino interés alarmó a los legisladores, que temían que los compradores externos pudieran expulsar a los residentes del ‌ya ajustado mercado inmobiliario de Nuuk, según tres de las fuentes. En febrero de 2025, el Gobierno de Groenlandia había endurecido los controles sobre la compra de propiedades por parte de extranjeros.

El temor por la vivienda alimentó la presión generalizada para dotar a las autoridades de herramientas que les permitieran investigar quién está detrás del capital entrante.

PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE INVERSIONES EXTRANJERAS PRESENTADO EN OCTUBRE

Un proyecto de ley de control de las inversiones extranjeras, en preparación desde hace tiempo y ‌presentado formalmente al Parlamento en octubre, se concibió inicialmente en parte como una salvaguardia contra cualquier inversión china no deseada. Pero ⁠tres de las fuentes dijeron que el enfoque había cambiado tras el resurgimiento de las ambiciones de Trump en ‌Groenlandia.

"Estamos muy interesados en trabajar con inversores estadounidenses, pero no de una manera en la que ⁠intenten impulsar determinados objetivos políticos", dijo el diputado Aqqalu Jerimiassen, del partido Atassut, que ⁠forma parte de la coalición gobernante de Groenlandia.

Groenlandia lleva mucho tiempo tratando de diversificar su economía, principalmente atrayendo inversiones a su sector minero. Sin embargo, las limitaciones en materia de infraestructuras, incluida la falta de carreteras que conecten las 72 localidades de la región, las condiciones climáticas extremas y la escasez de mano de obra, han obstaculizado los avances para atraer ‌capital extranjero significativo.

Dinamarca ha destinado fondos extra a infraestructuras ​y otras iniciativas de desarrollo, y la UE ha propuesto más que duplicar su financiación. Aun así, la economía de esta nación ártica sigue estancada, con un crecimiento de solo el 0,2% en 2025 y un déficit significativo en las finanzas públicas.

(1 dólar = 6,3449 coronas danesas)

(1 dólar = 0,8494 euros) (Información ‌de Jacob Gronholt-Pedersen; reportaje adicional de Pete McKenzie; edición de Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)