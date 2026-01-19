Groenlandia: Jonas Gahr Store responde, "el Nobel no lo entrega el Gobierno noruego"

Según informa la BBC, "la postura de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto". Una posición que irrita al jefe de la Casa Blanca.

Store confirmó este lunes al diario noruego VG que recibió un mensaje del presidente estadounidense el fin de semana en el que le decía que ya no estaba interesado "puramente" en la paz debido a que no había recibido el Premio Nobel de la Paz.

La declaración del presidente estadounidense de que ya no está tan obsesionado con su rol de pacificador se produce en medio de su creciente y agresiva campaña de amenazas contra Groenlandia, el territorio danés autónomo que ha prometido confiscar para Estados Unidos.

Durante el fin de semana, Trump anunció que impondría aranceles punitivos a partir del 1 de febrero a los países europeos que se opusieran a sus planes de anexar Groenlandia.

Esto llevó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a convocar una cumbre de emergencia de líderes de la UE para esta semana.

Trump realizó una intensa campaña para obtener el premio Nobel, que el expresidente estadounidense Barack Obama ganó en 2009, y ha afirmado repetidamente haber puesto fin a al menos ocho conflictos, una cifra que los verificadores de datos han cuestionado, sentencia hoy la prensa estadounidense.

El premio finalmente recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien la semana pasada regaló su medalla a Trump, aunque el comité del Nobel emitió posteriormente un comunicado indicando que, si bien la medalla física puede cambiar de manos, el honor en sí no es transferible. (ANSA).