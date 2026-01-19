Groenlandia: Kremlin, "Trump hará historia con Groenlandia"

Y señaló esto sin comentar si fue "algo bueno o malo".

Según el portavoz, citado por la agencia de noticias Interfax, "uno puede abstenerse de juzgar si es algo bueno o malo, si cumple o no con los parámetros del derecho internacional, pero hay expertos internacionales que creen que Trump, al resolver la cuestión de la anexión de Groenlandia, sin duda pasará a la historia".

"Sin discutir si es algo bueno o malo, es difícil no estar de acuerdo con estos expertos", añadió el portavoz de Vladimir Putin.

Peskov también afirmó que Moscú está "monitoreando atentamente todo lo que está sucediendo y analizándolo". "En cuanto a nuestros planes con respecto a Dinamarca y Groenlandia, no haré comentarios al respecto", concluyó el portavoz, citado por TASS. (ANSA).