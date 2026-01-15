Groenlandia: la misión Arctic Endurance, símbolo de la resistencia europea

Más allá de las declaraciones oficiales, involucra a ocho países de la OTAN que se movilizan para abordar las reivindicaciones sobre Groenlandia expresadas por el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, comandante en jefe del ejército más poderoso de la Alianza Atlántica.

La capital groenlandesa, Nuuk, se está llenando con los primeros contingentes militares de los países que han decidido participar en el ejercicio promovido por Dinamarca.

Copenhague destaca que desde el verano pasado, las fuerzas armadas danesas han reforzado su presencia y operaciones en Groenlandia, incluyendo ejercicios para proteger infraestructuras estratégicas.

Los primeros 15 soldados franceses ya están en Nuuk, un número relativamente pequeño en comparación con los 20.000 habitantes de la ciudad, más de un tercio de la población total de Groenlandia, donde están estacionados aproximadamente 150 soldados estadounidenses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, enfatizó que se desplegarán refuerzos "en los próximos días", con recursos terrestres, aéreos y marítimos. Un avión de transporte A400M con un contingente de 13 soldados partió de Alemania. Berlín, sin embargo, enfatizó que permanecerán en Groenlandia solo hasta el sábado y que el contexto del ejercicio está vinculado al hecho de que "Rusia y China utilizan cada vez más el Artico con fines militares, poniendo en peligro la libertad de transporte, comunicación y rutas comerciales".

Oficiales del ejército sueco, dos soldados noruegos, un oficial británico, un oficial de la marina neerlandesa y dos oficiales de las fuerzas armadas finlandesas también llegarán a Nuuk. Se les unirán soldados estonios, y el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, afirmó que Tallin está lista para desplegar tropas sobre el terreno si se le solicita. Canadá, que no enviará tropas, ha prometido su apoyo a la iniciativa y a la soberanía de Groenlandia, y confirmó la inminente apertura de un consulado en la capital.

Se espera que el ejercicio incluya "la vigilancia de instalaciones esenciales, la asistencia a las autoridades locales, incluida la policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores, y la resolución de tareas navales", según un comunicado oficial del ministerio de Defensa danés.

También será, inevitablemente, una oportunidad para poner a prueba la resistencia ártica de los soldados en el clima polar. Tanto es así que algunos expertos han vinculado el nombre del ejercicio al legendario Endurance, el barco del explorador británico Ernest Shackleton, protagonista de una heroica, pero desafortunada aventura del siglo pasado. (ANSA).