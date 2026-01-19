Groenlandia: la UE se activa ante el riesgo de aranceles de Washington

"Si se aplican aranceles, la UE dispone de las herramientas para responder", añadió, especificando que, en determinadas situaciones, "el liderazgo se expresa con responsabilidad". Fue la respuesta a la arremetida de Donald Trump, que amenazó con arancelar productos de aquellos países europeos que no respalden su posición sobre Groenlandia.

Imponer aranceles estadounidenses solo a algunos países de la Unión Europea y no a todo el bloque sería "técnicamente posible", pero "enormemente complejo desde el punto de vista burocrático y procedimental", hasta el punto de que podría obstaculizar el funcionamiento del comercio transatlántico, detalló el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria, en relación con las medidas arancelarias específicas contra Estados Miembros individuales anunciadas por Trump.

"La Unión Europea funciona como un mercado único y dentro de una unión aduanera, lo que garantiza la libre circulación de mercancías entre los Estados Miembros sin formalidades aduaneras internas", afirmó.

Según la normativa de la UE, existe un único origen comunitario para los productos producidos en la Unión. Esto no impide que un tercer país solicite información sobre los Estados Miembros de origen de los productos. Muchos productos de origen comunitario se fabrican a través de cadenas de suministro transfronterizas integradas que involucran a varios Estados Miembros.

Además, los productos producidos en la UE pueden transportarse sin trámites aduaneros y, por lo tanto, sin trazabilidad del origen.

Esto significa que, desde una perspectiva aduanera y operativa, resulta muy difícil en la práctica atribuir los productos exclusivamente a un solo Estado Miembro, dado que los procesos de producción y procesamiento suelen estar distribuidos por toda la Unión.

"No tengo conocimiento de ninguna reunión convocada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos estarán en Davos. No puedo descartar la posibilidad de que esto ocurra, pero actualmente no está prevista ninguna reunión de este tipo", declaró luego Gill.

Trump, quien estará en Davos el miércoles y el jueves, podría mantener conversaciones privadas con líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión, había informado el Financial Times, en referencia al problema de Groenlandia.

Se espera que Von der Leyen llegue primero a Davos el martes, donde intervendrá en el Foro Económico. Inmediatamente después, tenía previsto visitar la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, antes de regresar a Davos para mantener conversaciones sobre Ucrania con Trump.

Sin embargo, el aumento de las tensiones sobre Groenlandia y la inminente convocatoria de una cumbre extraordinaria de los 27 el jueves han alterado ese calendario inicial. (ANSA).