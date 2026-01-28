Groenlandia: llamado de atención para autonomía de la UE

Durante una reunión con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, Macron subrayó la necesidad de enfocarse en la soberanía del continente, destacando la postura firme que Francia adopta en el ámbito de la Unión Europea ante la reciente ofensiva estadounidense

La visita de Frederiksen y Nielsen a París concluyó una breve gira europea que también incluyó Berlín, con el objetivo de fortalecer el respaldo de aliados clave de la UE en una cuestión aún abierta y de gran relevancia

Desde Nuuk, el primer ministro groenlandés expresó que la población local siente "miedo", pero que no se rendirá. Aunque la situación en torno a Donald Trump parece haber calmado, la desconfianza persiste

El asunto trascendió las fronteras de Dinamarca, convirtiéndose en un catalizador para impulsar la autonomía de la UE en diversas áreas, incluyendo la militar y la energética

En Bruselas, el mantra es claro: "no más dependencias"

Este llamado se dirige no solo hacia Rusia y China, sino también hacia Estados Unidos bajo la administración de Trump

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, expresó en una entrevista con medios europeos, entre ellos ANSA, que "haremos todo lo posible para asegurar que las relaciones comerciales con Estados Unidos se mantengan, pero las turbulencias geopolíticas, como la crisis en Groenlandia, son una clara advertencia"

Jorgensen manifestó su preocupación compartida en Bruselas sobre el riesgo de intercambiar una dependencia energética por otra, sugiriendo que la búsqueda de una autonomía estratégica europea podría requerir más tiempo del inicialmente previsto

Este tema se discutirá en profundidad en la cumbre extraordinaria de la UE sobre competitividad, programada para el 12 de febrero

Respecto a Groenlandia, se presentan dos enfoques principales: el primero relacionado con la UE y el segundo con la OTAN

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Sikela, propuso aumentar la financiación para los países y territorios de ultramar de 500 millones a 999 millones de euros para el período 2028-2034, de los cuales 530 millones se destinarían a Groenlandia

En términos de la OTAN, se está gestando una misión ad hoc conocida como "Centinela Ártico", liderada por el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte

Las negociaciones sobre Groenlandia involucrarán también a Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, donde, aunque la soberanía de Nuuk permanece intacta, se discutirán asuntos que podrían abarcar desde bases militares hasta explotación de recursos

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, compartió que ha estado en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Rasmussen, quien le informó sobre el progreso hacia un acuerdo referente a Groenlandia. (ANSA)