Groenlandia: Macron, "amenazas arancelarias son inaceptables, responderemos unidos"

Vedi servizio delle 19.49 (ANSA) - PARIS, 17 GEN - "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman", afirmó hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en respuesta a la decisión de Donald Trump.

"Garantizaremos el respeto a la soberanía europea. Con este espíritu, hablaré con nuestros socios europeos", escribió tras la imposición de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia.

"Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, en Europa y más allá. Este principio guía nuestras decisiones. Es la base de nuestro compromiso con las Naciones Unidas y su Carta. Por eso apoyamos y seguiremos apoyando a Ucrania, y por eso hemos construido una coalición de personas dispuestas a lograr una paz sólida y duradera, para defender estos principios y nuestra seguridad", prosiguió Macron.

"También es la razón por la que hemos decidido unirnos al ejercicio iniciado por Dinamarca en Groenlandia. Mantenemos esta decisión. Esto también se debe a que la seguridad en el Ártico y en las fronteras de nuestra Europa está en juego", subrayó el presidente francés desde X.

Y completó: "Ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones".

(ANSA).