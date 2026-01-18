Groenlandia: Meloni, "aumento de impuestos es un error"

"No estoy de acuerdo con ella", declaró Meloni a la prensa en Seúl, donde realiza una visita oficial para promover la cooperación comercial y las inversiones.

La premier explicó que había hablado recientemente con Donald Trump y que existía un problema de entendimiento y comunicación con respecto a la iniciativa de algunos países de la Unión Europea, que no debe interpretarse como "antiestadounidense".

"Debemos reanudar el diálogo y evitar una escalada", exhortó.

Sobre la Junta por Gaza, Meloni dijo que Italia también fue invitada a participar.

"Creo que Italia puede desempeñar un papel destacado; estamos dispuestos a contribuir a la construcción del plan de paz", declaró.

"Convocaré una reunión a mi regreso para revisar la medida.

No sé si estará lista para el martes, pero estamos trabajando en ello", añadió al ser consultada sobre el nuevo decreto de seguridad.

"No hay ningún problema político con la Liga en este punto", explicó la premier en una nota en la que la Liga -que forma parte de la coalición de gobierno-, respecto a los nuevos aranceles de Trump a los países que enviaron tropas a Groenlandia, se refería a "los más débiles de Europa" que están "locos" por enviar soldados y están cosechando sus "frutos amargos".

"Hablé con Donald Trump hace unas horas, a quien le expliqué mi opinión", y con el "Secretario General de la OTAN, quien me confirmó que la Alianza está empezando a trabajar. También hablaré con líderes europeos más tarde hoy", y "creo que se ha convocado una reunión a nivel del Coreper de la Unión Europea, por ahora", detalló Meloni.

El presidente estadounidense "me parece interesado en escuchar", señaló.

"Comparto la atención que la presidencia estadounidense está prestando, como he dicho en repetidas ocasiones, a Groenlandia y al Ártico en general, una zona estratégica donde debe evitarse claramente la interferencia excesiva de actores potencialmente hostiles", expresó.

"Sin embargo, creo que la disposición de algunos países europeos a enviar tropas para contribuir a una mayor seguridad debe interpretarse en este sentido, no como una iniciativa dirigida contra Estados Unidos, sino contra otros actores", aclaró.

"Me parece que hubo un problema de entendimiento y comunicación sobre este tema", concluyó Meloni. (ANSA).