Groenlandia: misión militar europea tras desacuerdo con EEUU

Los efectivos participarán en Nuuk, la capital de la isla, de la Operación Resistencia Ártica, una misión militar europea de reconocimiento lanzada por varios países de la OTAN, entre ellos Francia, Suecia, Alemania y Noruega.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido repetidamente tomar el control del territorio autónomo danés, argumentando que es vital para la seguridad estadounidense.

Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron el miércoles que desplegarían personal militar como parte de una misión de reconocimiento a Nuuk, la capital de Groenlandia.

"Se espera una mayor presencia de soldados de la OTAN en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Se prevé que haya más vuelos y barcos militares", declaró el viceprimer ministro de Groenlandia, Mute Egede, y añadió que estarán "entrenándose".

"Los primeros militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en el canal X.

Y el embajador de Francia para las regiones polares y oceánicas, Olivier Poivre d'Arvor, adelantó que unos quince soldados franceses ya han llegado a Nuuk.

Según el embajador, se trata de "especialistas en alta montaña" y cazadores alpinos, parte del despliegue de soldados europeos ante la amenaza estadounidense "sin precedentes". Esta es "una fuerte señal política", agregó. Dijeron que Europa iba despacio, pero no tanto", añadió.

Y en Alemania, el Ministerio de Defensa informó que el despliegue de un equipo de reconocimiento de 13 efectivos de la Bundeswehr en Nuuk fue por invitación de Dinamarca, y precisó que los soldados permanecerán hasta el domingo en la isla.

El despliegue se anunció el mismo día en que los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, al salir de la Casa Blanca, afirmó que una toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos era "absolutamente innecesaria".

"No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia", declaró Lokke a la prensa. "Por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en discrepar".

Trump, tras la reunión, a la que no asistió, se mostró por primera vez conciliador respecto a Groenlandia, reconociendo los intereses de Dinamarca, aunque reiteró que no descartaba ninguna opción.

"Tengo una muy buena relación con Dinamarca y veremos cómo se resuelve todo. Creo que algo saldrá bien", declaró Trump sin dar más explicaciones.

Reiteró que Dinamarca no tenía poder si Rusia o China querían ocupar Groenlandia, pero añadió: "Podemos hacer todo lo posible".

Trump se ha mostrado agresivo con respecto a Groenlandia tras ordenar el operativo en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En las calles de Nuuk, banderas rojas y blancas de Groenlandia ondearon en escaparates, balcones de apartamentos, coches y autobuses, en una muestra de unidad nacional esta semana. (ANSA).