Groenlandia: "Muy grave si EEUU impone su control", Stoltenberg

"El futuro de Groenlandia debe ser decidido por Groenlandia y Dinamarca", sostuvo Stoltenberg, hoy ministro de Finanzas de Noruega.

El exsecretario general de la OTAN expresó su comprensión ante algunas de las preocupaciones de seguridad expresadas por Estados Unidos, pero recordó que "Dinamarca está dispuesta a examinar cómo fortalecer las estructuras de seguridad en Groenlandia".

"La OTAN pretende reforzar su presencia militar en el norte, y existe un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Dinamarca sobre la presencia militar en Groenlandia", subrayó.

Stoltenberg destacó que, pese a la preocupación expresada por Trump, "hace poco, Estados Unidos redujo el número de sus soldados en Groenlandia de varios miles a unos pocos cientos.

Esa fue su decisión".

El ex titular de la OTAN también comentó sobre la situación venezolana: "el derecho internacional es de gran importancia, especialmente para países pequeños como Noruega. El hecho de que el régimen de Maduro careciera de legitimidad democrática no justifica la acción de Estados Unidos". (ANSA).