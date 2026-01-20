Groenlandia: Newsom, "UE patética con Trump, debe hacerse respetar"

En ese sentido, sostuvo que deberían "plantar cara y responder golpe a golpe; de lo contrario, tendrán que ceder incluso en un tema, la 'conquista de Groenlandia', en el que ni siquiera cuentan con el apoyo de su propia base".

Con decenas de políticos enfrascados en frenéticas reuniones sobre Groenlandia, Ucrania y Medio Oriente, y la ansiosa y emocionante expectativa por la partida nocturna del magnate a Davos, Gavin Newsom llegó al Foro Económico Mundial y no descartó presentarse contra la facción "Maga" en las elecciones presidenciales de 2028.

Mientras, se prepara y se anticipa a Trump en la nieve suiza, comenzando con un contundente ataque a los indecisos líderes europeos que aún no han entendido quién es el magnate estadounidense.

"Europa debe dejar de andarse con rodeos con este concepto de respuesta proporcional. Necesita claridad en sus intenciones, y no creo que estaríamos en este momento si Europa no se hubiera rendido hace un año", consideró el gobernador demócrata.

"Hay que mantenerse firme, no dejarse intimidar y responder golpe a golpe. Trump solo entiende la fuerza", y es muy bueno detectando "tus debilidades y usándolas en tu contra. Punto", dijo el archienemigo del magnate en una conversación con ANSA al margen del Foro Económico Mundial.

Además, la idea de anexar Groenlandia "es una locura. Con la excepción de Fox News y otros medios que han recibido propaganda, existe una oposición abrumadora, incluso dentro de su propio partido", a la idea de atacar a un país aliado.

"El problema es que no hablan abiertamente porque le tienen un miedo terrible" a Trump, completó. (ANSA).