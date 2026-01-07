Groenlandia: "Pánico y desconcierto" en Europa por amenazas de Trump

Así lo señala The New York Times, que describe la preocupación del Viejo Continente ante lo que define como un "Trump imperialista", cada vez más inclinado a la acción militar y a una política exterior imprevisible.

Según el diario estadounidense, los dirigentes europeos consideran que la intervención de Washington en Venezuela constituye una violación del derecho internacional y observan con inquietud a un presidente norteamericano que parece investido de nuevos poderes y fascinado por el uso de la fuerza.

El periódico subraya que Trump es percibido en Europa como una "fuerza impredecible, capaz de provocar enormes sacudidas mientras su mirada se desplaza de un objetivo imaginario a otro", una actitud que incrementa la incertidumbre estratégica en un momento especialmente delicado para la seguridad continental.

A pesar del malestar interno, las capitales europeas optaron por contener sus críticas públicas, conscientes de que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo clave para sostener el apoyo militar y político a Ucrania frente a la guerra con Rusia. (ANSA).