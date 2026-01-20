Groenlandia: Parlamento Europeo suspende la tramitación del acuerdo con EEUU

"Amenazar es inaceptable. Por eso, el Parlamento Europeo decidió, junto con los tres grupos principales, suspender el acuerdo comercial", declaró el eurodiputado Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), que ostenta el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo.

"Es el instrumento más poderoso que tenemos actualmente", añadió Weber, quien, por otro lado, argumentó que Europa debería "mantener la calma" para reaccionar ante las acciones de Trump.

"Debemos actuar al estilo europeo, no al estilo trumpiano", enfatizó.

El acuerdo comercial en cuestión se firmó el pasado julio y establece un arancel del 15% para los productos de la UE que entren en Estados Unidos, que, a su vez, se beneficiaría de un régimen de arancel cero para acceder al mercado europeo.

El texto debía ser ratificado por el Parlamento Europeo entre el 26 y el 27 de enero, con el objetivo de evitar una guerra arancelaria, un tema que resurgió después de que el presidente estadounidense anunciara un arancel adicional del 10% (que podría aumentar al 25% en junio) sobre productos procedentes de ocho países europeos, incluidos seis miembros de la UE, que recientemente enviaron tropas a Groenlandia.

La medida afecta a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia, en medio de la creciente presión de Trump para tomar el control de Groenlandia, una isla danesa con gobierno autónomo ubicada en el Ártico.

Trump también amenazó a Francia con aranceles de hasta 200% a sus vinos por su negativa de sumarse al Consejo de Paz que propuso.

"Los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados de larga data", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. También prometió una respuesta "firme, unida y proporcionada". (ANSA).