Groenlandia, párroco, "no somos un pedazo de tierra, sino una comunidad"

Sus declaraciones tienen lugar después de que Trump ratificó que Estados Unidos "necesita absolutamente ese territorio".

"Como cualquiera que viva aquí en Nuuk, escuchar a un destacado líder mundial decir que 'Groenlandia es necesaria' suena extraño. Me preocupa que nuestro hogar pueda ser considerado un pedazo de tierra en lugar de una comunidad de personas con familias, tradiciones y fe. El tono de muchas de estas declaraciones también fue contundente e incluso inquietante, especialmente cuando mencionan el control o la propiedad de nuestra isla", sostuvo el sacerdote.

"Groenlandia es un lugar maravilloso y pacífico, y espero que siga así. Espero que los líderes se centren en la cooperación pacífica, en lugar de fomentar tensiones", concluyó.

(ANSA).