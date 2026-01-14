Groenlandia: pertenece a su pueblo y está en la OTAN, Von der Leyen

Lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en respuesta a una pregunta en rueda de prensa.

"Para mí es importante que Groenlandia sepa que respetamos la voluntad de su gente", añadió Von der Leyen.

"Estuve allí el año pasado, recuerda, antes de que todo esto sucediera, para abrir la oficina de la UE en Nook, y así poder tener un canal de comunicación constante con los groenlandeses".

En Groenlandia "contamos con un programa de inversión, hemos intensificado nuestro compromiso desde el año pasado y hemos acelerado nuestro trabajo. Existe una relación sólida y positiva entre la Unión Europea y los groenlandeses", detalló Von der Leyen.

"Para mí es importante que los groenlandeses sepan —y lo sepan con hechos, no solo con palabras— que respetamos sus deseos y sus intereses, y que pueden contar con nosotros", concluyó la presidenta de la Comisión Europea. (ANSA).