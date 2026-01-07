Groenlandia: Tajani, "Trump no quiere invadir a Groenlandia"

Así lo declaró el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante el programa "Cinque Minuti", emitido esta noche.

"Nosotros, como Italia, junto con otros países europeos, hemos reiterado que el destino de Groenlandia lo deciden Groenlandia y Dinamarca, es decir, una unión de la corona.

Groenlandia es un país libre, es autónomo, pero el rey de Groenlandia es el rey de Dinamarca. Forma parte de la OTAN, no de la Unión Europea, pero nosotros", añadió Tajani.

"Hemos reiterado que la cuestión del Ártico es sin duda fundamental, al igual que la seguridad de todos nosotros en Occidente. Sin embargo, la independencia, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de Groenlandia se mantienen", añadió. (ANSA).