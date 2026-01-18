Groenlandia: Trump anuncia impuestos a los europeos

Se impondrán aranceles del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia a partir de febrero, y que aumentarán al 25% a partir de junio, "hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total" de la isla, afirmó.

"Están jugando un juego peligroso", subrayó.

Sobre el nuevo anuncio estadounidense, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló de "amenazas inaceptables".

Por su parte, tres grandes partidos de la UE —el Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas y Renovar Europa— pidieron la suspensión del acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La UE prepara una respuesta de los 27, con una reunión de emergencia de embajadores hoy.

En tanto, miles de personas salen a las calles de Copenhague para protestar contra las ambiciones estadounidenses.

En Dinamarca y Groenlandia, miles de personas salieron a las calles para enviar un mensaje claro a Donald Trump: ¡Fuera las manos de la isla de hielo! Un estallido de orgullo, tras semanas de amenazas.

"Make America Go Away" (Hagan que Estados Unidos se vaya) —una reinterpretación del lema "Make America Great Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande) que se convirtió en el sello distintivo de MAGA— se convirtió en el lema favorito de los manifestantes, que se congregaron en el Ayuntamiento de Copenhague y luego marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos.

Lástima que Trump no tenga intención de rendirse. Todo lo contrario.

En su cuenta de redes sociales, Truth, anunció aranceles del 10% a partir del 1 de febrero contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia —los países que se atrevieron a enviar tropas a la isla— hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia.

Italia no se encuentra entre los países afectados: aunque su gobierno figura entre los firmantes de la declaración emitida en apoyo de la soberanía danesa, la primera ministra, Giorgia Meloni, aclaró que Roma solo actuaría en el marco de la OTAN.

El presidente estadounidense también amenazó con que, a partir del 1 de junio de 2026, los aranceles a los ocho países europeos "subirán al 25%" si no se llega a un acuerdo.

"Pusieron en juego un nivel de riesgo insostenible", afirmó Trump con contundencia.

Los líderes de la UE reaccionaron de inmediato.

"Los aranceles pondrían en peligro las relaciones transatlánticas y podrían desencadenar una peligrosa espiral descendente", advirtieron el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado conjunto, asegurando que "Europa se mantendrá unida en la defensa de su soberanía".

Los países afectados se mostraron especialmente irritados.

"Las amenazas son inaceptables", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, prometiendo una "respuesta unida y coordinada". Alemania, también, "en estrecho contacto con sus socios europeos", anunció "respuestas apropiadas en el momento oportuno".

Se trata de una medida "completamente errónea", comentó el presidente británico, Keir Starmer, mientras que Dinamarca dijo haber recibido con "sorpresa" el anuncio de Trump, explicando que "el objetivo del aumento de la presencia militar en Groenlandia, al que se refiere el presidente, es precisamente mejorar la seguridad en el Ártico", como lo invocó el magnate.

El lunes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había programado una reunión con el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, para abordar la situación.

La Alianza se encuentra en un grave impasse, y la idea de una operación de seguridad aliada en el Ártico —y, por ende, en Groenlandia— similar a lo ocurrido en Europa del Este con Sentinel East y en el Báltico con Sentinel Báltica se califica de "prematura".

"Lo escrito hasta ahora va mucho más allá de la situación actual", afirma una fuente con conocimiento directo del expediente.

Se trata, de hecho, de operaciones de seguridad reforzada que no requieren la aprobación formal del Consejo del Atlántico Norte, pues las competencias ya están en manos del Comandante Supremo (Saceur), el general estadounidense Alexus Grynkewich.

Sin embargo, él también es el comandante del ejército estadounidense en Europa. Por lo tanto, es muy improbable que el hombre elegido por Trump para liderar las fuerzas de la OTAN actúe contra el comandante en jefe.

Esta circunstancia se ve reforzada por el último ataque, que, sin embargo, se refiere explícitamente a una "compra" y no a una acción militar. La línea oficial de Rutte —"La OTAN está evaluando activamente cómo seguir mejorando nuestra seguridad en el Ártico"— se vuelve cada vez más difícil de mantener a medida que la crisis se intensifica.

Las manifestaciones "pretenden enviar una señal clara y unificada de respeto por la democracia y los derechos humanos fundamentales", explicó Uagut, una asociación de groenlandeses en Dinamarca, en su sitio web.

La protesta fue una de las organizadas, que también tuvo lugar en Aarhus, Aalborg, Odense y la capital de Groenlandia, Nuuk, donde el primer ministro del territorio autónomo, Jens-Frederik Nielsen, también salió a la calle.

Al mismo tiempo, una delegación de legisladores estadounidenses visitó Copenhague y se reunió con destacados políticos y líderes empresariales daneses y groenlandeses para mostrar su solidaridad con las preocupaciones danesas y europeas. El senador demócrata Chris Coons insistió en que "no existe ninguna amenaza" a la seguridad que justifique la postura de la administración Trump.

"Existen razones legítimas para explorar maneras de invertir mejor en la seguridad del Ártico en general, tanto en el Ártico estadounidense como entre nuestros socios y aliados de la OTAN", afirmó Coons, haciéndose eco de la opinión de los aliados europeos.

Trump y su equipo, obviamente, no lo ven así. (ANSA).