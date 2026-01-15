Groenlandia: Trump arremete sobre Groenlandia, Moscú alza la voz

Bajo la incesante presión del magnate sobre la "necesidad" estratégica de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, los europeos optan por demostrar sobre el terreno su disposición a asumir la responsabilidad de la defensa de la isla autónoma.

"El diálogo y la diplomacia", fue el nuevo llamamiento del joven primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, "son el camino correcto". Pero, en un intento por enfriar las ambiciones estadounidenses, el termómetro ha subido rápidamente en Moscú.

El Ártico ya ha entrado en una fase de "militarización acelerada" por parte de la OTAN, y atacó al Kremlin a través de su embajada en Bélgica, expresando su "seria preocupación" por el despliegue de tropas de la Alianza en el extremo norte. La defensa de Groenlandia es una "preocupación compartida", enfatizó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras el fracaso de la cumbre en Washington con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La reunión fue seguida poco después por las declaraciones de Trump, quien sigue convencido de que no se puede confiar plenamente en Copenhague para proteger la isla más grande del mundo de la amenaza rusa y china.

"Se encontrará una solución para la futura gobernanza del territorio de ultramar", fue la única señal de apertura emitida por el presidente de la Casa Blanca, sin especificar una fecha límite. El propio nombre de la operación aliada, con su llamado a la resistencia y la perseverancia, sugiere que el proceso llevará tiempo.

"Dinamarca puede contar con nosotros, política y financieramente", reiteró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Chipre, haciéndose eco del apoyo que se ha extendido por las principales capitales europeas durante días.

Un mensaje de unidad acompañado de la línea de seguridad que Berlín intenta armonizar con Washington: "Rusia y China están aumentando" su presencia militar en el Ártico y, como advirtió el ministro Boris Pistorius, "la OTAN no lo permitirá".

Moscú rechaza estas acusaciones y sostiene que: "el Ártico debe seguir siendo un espacio de paz, diálogo y cooperación equitativa".

Tras enviar el primer equipo de especialistas en alta montaña y cazadores alpinos, París está lista para intensificar el ritmo. En los "próximos días", anunció Emmanuel Macron a las Fuerzas Armadas desde la base de Istres, llegarán a Groenlandia más "recursos terrestres, aéreos y marítimos".

Otras contribuciones europeas son mucho más moderadas: los Países Bajos solo enviarán un oficial de la Marina Real, mientras que Finlandia participará con dos oficiales de enlace.

Italia, fiel a la cautela que ya ha adoptado con respecto al expediente de Ucrania ante un posible escenario de posguerra, ha descartado el envío de tropas y ha enfatizado la necesidad de "diálogo".

"También parecía estar surgiendo una ruptura irreparable con Canadá", observó el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, en vísperas de la presentación de la estrategia del gobierno para el Ártico, instando a no exagerar las tensiones.

"Todos estamos en la OTAN", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores, afirmando que no cree que una intervención militar ordenada por Trump "esté en el horizonte".

Una vez completada la fase de reconocimiento, los aliados aún podrían considerar intensificar las operaciones con el lanzamiento de la Operación Centinela Ártica. Se espera una reunión inicial entre el secretario general Mark Rutte y los ministros de Copenhague y Nuuk el 19 de enero en Bruselas.

Posteriormente, en un panorama estratégico en rápida evolución, los jefes de defensa aliados se reunirán el 12 de febrero. El derecho europeo sigue siendo una red de seguridad contra la agresión estadounidense: Groenlandia está amparada por la cláusula de ayuda mutua de los Tratados de la UE. Esta protección, señalan en Bruselas, es actualmente solo un asunto secundario. (ANSA).